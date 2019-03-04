“من هنا” رابط التقديم علي وظائف الادارة العامة للشؤون الادارية والمالية للقوات الجوية...

قامت وزارة الدفاع السعودية أمس ، بصدور بيان جديد لها ورد إلينا ضمن آخر المتابعات لأجدد وظائف وزارة الدفاع 1440 السعودية الشاغرة بالبلاد، أوضحت من خلاله عن فتح باب التقديم على وظائف الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية للقوات الجوية 1440 (إدارة شئون الموظفين بالقوات الجوية السعودية) على بند الأجور والمستخدمين في عدد من محافظات السعودية.

شروط التقديم على وظائف الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية للقوات الجوية 1440 في وزارة الدفاع

كما بينت وزارة الدفاع السعودية الشروط اللازمة للتقديم على الوظائف المعلنة كالآتي:

1- على المتقدمين أن يكونوا ذو جنسية سعودية.

2- يجب أن يكون المتقدمين لوظائف الادارة العامة للشؤون الإدارية والمالية للقوات الجوية 1440

– أن يكونوا أتمو الـ (20) عاماً إذا كانوا يتقدمون لوظيفة (مراسل أو مراسل مكتبي).

– أن يكونوا أتمو الـ (17) عاماً من العمر إذا كانوا يتقدمون لوظيفة (عامل حرفي أو معقب).

3- على الراغبين بالتقدم للوظائف الشاغرة في وزارة الدفاع السعودية أن يكونوا ذو لياقة صحية لأداء الخدمة.

4- على المتقدمين الراغبين بالتقديم للوظائف المطروحة اليوم أن يكونوا ذو سيرة وسلوك حسن.

5- يجب على المتقدمين أن يكونوا حاصلين على الشهادات والمؤهلات الخاصة بالوظيفة الراغبين بالتقدم إليها.

6- ألا يكون قد تم الحكم علي الراغبين بالتقديم بالسجن أو بحد شرعي في أي جرائم مخلة بالشرف والأمانة.

7- ألا يكون المتقدم تم فصله من أحد خدمات الدولة السعودية لأسباب تأديبية.

Advertisements

رابط التقديم علي وظائف الادارة العامة للشؤون الادارية والمالية للقوات الجوية 1440 عبر موقع القوات الجوية

https://careers.bahri.sa/job/Riyadh-Documentation-Specialist/516993101/

نصائح أثناء تقديم وظائف الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية للقوات الجوية 1440 في وزارة الدفاع:

1- على المتقدمين أن يكون لهم عضوية مسجلة في برنامج (ساعد) بالموقع الرسمي لوزارة الخدمة المدنية على الشبكة العنكبوتية.

2- يجب على الراغبين بالتوظيف أن يتقدموا للوظيفة المناسبة للمؤهل الحاصلين عليه والخبرات المطلوبة لكل وظيفة.

3- يجب ألا يتم التقديم لأكثر من وظيفة واحدة من الوظائف المطروحة في هذا الإعلان.

4- علي المتقدمين ألا يكون قد سبق لهم العمل في أحد الجهات الحكومية ويتقاضى راتباً تقاعدياً.

5- مجرد التسجيل في الوظيف لا يتم اعتباره قبولاً نهائياً للمتقدمين.

6- ستقوم الوزارة بإرسال رقم الطلب والقبول على أرقام الهواتف والبريد الإلكتروني المسجل.

7- يجب على المتقدمين أصحاب الخبرات من القطاع الخاص أن يكون مصدق عليها من التأمينات الإجتماعية.

موعد فتح وزارة الدفاع التقديم على وظائف الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بالقوات الجوية 1440

وفيما موعد فتح رابط موقع القوات الجوية لـ التقديم على وظائف وزارة الدفاع 1440 أوضحت الوزارة أنها سوف تستقبل طلبات التقديم عليها إعتباراً من اليوم الأحد الموافق 26 جمادى الآخرة 1440 هجرياً, 3 مارس 2018 ميلادياً, على أن تستمر عمليات التقديم حتى يوم الخميس الموافق 30 جمادى الآخرة 1440 هجرياً.

رابط موقع القوات الجوية لـ التقديم على وظائف الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية للقوات الجوية 1440

وتسهيلاً علي كلاً من المتقدمين الراغبين بالتقديم على الوظائف الشاغرة الجديدة الادارة العامة للشؤون الإدارية والمالية للقوات الجوية 1440، وفرت الوزارة رابط بوابة موقع القوات الجوية الرسمي للتقديم عليها عبر الولوج إلى هذا الرابط.