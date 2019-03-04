“هنا” رابط تقديم وظائف وزارة الدفاع السعودية 1440 علي بند الأجور والمستخدمين

أعلنت إدارة شئون الموظفين بالقوات الجوية السعودية، عن توفير عدد من الوظائف الشاغرة علي بند الأجور والمستخدمين في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، علي أنة تحدد موعد التقدم لهذه الوظائف إعتباراً من يوم الأحد 26/6/1440 إلي يوم الخميس الموافق 30/6/1440، وذلك عن طريق موقع القوات الجوية الإلكتروني حسب الشروط والمؤهلات والخبرات اللازمة للوظيفة.

ويتم التقدم للوظائف الشاغرة بالقوات الجوية السعودية، عبر الرابط الذي نوفره لقراء موقعنا فيما يلي، ونحن معكم بكل جديد ومميز، ونعرض ايضاً الشروط والتعليمات الخاصة بالتقديم للوظيفة.

رابط التقديم علي وظائف القوات الجوية 1440

للتقديم للوظائف المعلنة للقوات الجوية الدخول علي الرابط التالي من هنا

الشروط الخاصة بالوظائف المعلنة

بلوغ سن 20 سنة للمتقدم علي وظيفة (مراسل-مراسل مكتبي).

بلوغ سن 17 سنة للمتقدم علي وظيفة (معقب- عامل حرفي).

أن يكون المتقدم لائقاً صحياً للخدمة.

أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك.

أن يكون المتقدم حائزاً علي الؤهلات المطلوبة للوظيفة.

أن يكون المتقدم غير محكوم عليه بحد شرعي أو السجن أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة مالم يكن قد مضي علي إنتهاء تنفيذ الحد أوالسجن ثلاث سنوات علي الأقل.

أن يكون المتقدم غير مفصول من خدمة الدولة لأسباب تأديبية مالم يكن قد مضي علي صدور قرار الفصل ثلاث سنوات علي الأقل.

إرشادات وتعليمات