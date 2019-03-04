، مهرجان الإبل .. الحرمان 5 سنوات وإلغاء النتائج لأيّ فئة تعلن انسحابها ،

محمد بن مسعود - الدمام - إحالة كل مَن يهيّج الرأي العام ضدّ المهرجان إلى الجهات الأمنية

أقرّت لجنة المخالفات والعقوبات بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، عقوبة الحرمان 5 سنوات وإلغاء جميع النتائج بحق أيّ فئة من فئات المهرجان تعلن انسحابها دون الرجوع إلى إدارة المهرجان وأخذ موافقتها على الانسحاب، بموجب ضوابط وشروط يوقّع عليها المنسحب.

وأوضح البيان، أن العقوبة تطول كذلك جميع إبل الجهة المنسحبة حتى لو تم بيعها وتمّت ملكيتها لغيره، فسيتم منعها من المشاركات القادمة بالمهرجان لمدة 5 سنوات.

وأكّد إحالة كل ما يثير العصبية أو الطائفية أو يتحدث عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأمور تهيّج الرأي العام ضدّ مهرجان المؤسِّس الملك عبدالعزيز، إلى الجهات الأمنية.

ودعا البيان المشاركين والزوّار، إلى الالتزام بالآداب العامة والقوانين بالمهرجان الذي حظي برعاية كريمة من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإشراف مباشر من ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حتى يعكس المهرجان صورة مشرّفة للمملكة.