، بعد سلسلة إنجازات أمنية .. "اللحيدان" يودّع الأفلاج مديراً لشرطة الرين ،

محمد بن مسعود - الدمام - أطاح بمطلوبَيْن جنائيَّيْن وضبط جناة ووفّر خدمات نالت ثناء أهالي المحافظة

ودّع مدير شرطة الأفلاج العقيد عبدالله اللحيدان؛ اليوم، المحافظة بعد سلسلة من الإنجازات الأمنية تمثلت في ضبط جناة والإطاحة بمطلوبين وتوفير خدمات بمركز شرطة المحافظة حظيت بإشادة وثناء من الأهالي.

هذا وقد عُرف مدير شرطة الأفلاج "اللحيدان"؛ بالمتابعة الحثيثة التي كان لها الأثر في الإطاحة بمطلوبَين جنائيَّيْن: مطلوبٌ أطلق النار على الجهات الأمنية، ومطلوبٌ في قضايا جنائية، كما كانت له إسهامات بجهود ذاتية مع الرائد ميسم الشغيثري؛ في افتتاح قسم شعبة الأدلة الجنائية، وشعبة الأسلحة والمتفجرات، وغيرهما من الخدمات التي وفّرت على المواطن عناء السفر للبحث عن تلك الخدمات بالمحافظات الأخرى.

وكان مدير شرطة الرياض اللواء فهد المطيري؛ قد أصدر أخيراً قراراً يقضي بنقل مدير شرطة الأفلاج العقيد عبدالله اللحيدان؛ مديراً لشرطة محافظة الرين، ونقل مدير شرطة ضرماء العقيد محمد العاصمي؛ مديراً لشرطة الأفلاج.