، "تصفية" تعلن إنجازاتها في 2018.. استعادت 7.1 مليار ريال منذ التأسيس ،

محمد بن مسعود - الدمام - "العسكر" يرفع شكره للقيادة على ما يقدم من جهود لعمل اللجنة على أكمل وجه

كشفت لجنة المساهمات العقارية "تصفية"، مساء أمس الأحد، عن إنجازات اللجنة في العام الماضي 2018.

وبحسب ما ورد في حساب "تصفية" الرسمي في "تويتر"؛ فإن اللجنة في عام 2018 قامت بدراسة 165 مساهمة، تم تصفية 65 مساهمة منها، واستبعدت 14 مساهمة تَبَيّن بعد دراستها أنها خارج اختصاص اللجنة؛ بينما دخلت 51 مساهمة متعثرة جديدة إلى مهام اللجنة.

وتحققت هذه الإنجازات بعد أن قامت اللجنة بمهامها القانونية (المالية والتسويقية وغيرها)؛ ففي الجوانب القانونية، أقامت اللجنة 384 دراسة قانونية وشرعية، و24 جلسة مساءلة لأصحاب المساهمات، و101 قضية تم الترافع فيها، بالإضافة إلى 49 قضية صدر بها أحكام نهائية، كما جرى متابعة 70 سندًا تنفيذيًّا ضد ملاك المساهمات بمبالغ تجاوزت 2.5 مليار ريال، تم تحصيل 126 مليون ريال منها.

الجدير ذكره أن اللجنة قامت في 2018 باستعادة 252 مليون ريال وصرفها إلى 1.465 مساهمًا، إضافة إلى 510 ملايين ريال جارٍ صرفها لمستحقيها.

يُذكر أن إجمالي ما حققته لجنة المساهمات العقارية "تصفية" منذ تأسيسها قبل عشر سنوات وحتى نهاية العام 2018م، قد بلغ: 632 مساهمة تمت دراستها؛ تم تصفية 300 مساهمة منها؛ فيما بلغ إجمالي ما تم استعادته منذ تأسيسها 7.1 مليار صرف منه 6.6 مليار ريال إلى 33.164 مساهمًا.

من جانبه رفع الأمين العام ‏‏‏‏‏‏‏‏للجنة المساهمات العقارية حمزة بن عبدالعزيز العسكر، شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ووزير التجارة والاستثمار رئيس اللجنة الدكتور ماجد القصبي، على ما يقدمونه من جهود وتسهيلات لسير عمل اللجنة على أكمل وجه، وتصفية المساهمات العقارية المتعثرة، وإعادة الحقوق إلى أهلها.