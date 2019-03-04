، مستشفيات المويه والخرمة تشارك باليوم العالمي للدفاع المدني ،

محمد بن مسعود - الدمام - تحت شعار "سلامة الأطفال غايتنا".. فعاليات وأركان توعوية

شاركت مستشفيات المويه والخرمة العام، في احتفال إدارات الدفاع المدني باليوم العالمي للدفاع المدني، تحت شعار "سلامة الأطفال غايتنا"، بالمحافظة.

رعى الاحتفالَ محافظُ الخرمة مطلق عبدالرحمن السبيعي، واستعرض مستشفى الخرمة بالموقع المخصص له في المعرض المصاحب للاحتفال، دورَ الرعاية الصحية للأطفال، وكيفية التعامل مع الظروف الطارئة لحوادث الأطفال لا قدر الله، ومن ثم توزيع مطويات توعوية، مع عرض مرئي وشرح على الأجهزة، وقدّم محافظ الخرمة ومدير الدفاع المدني بالمحافظة درع شكر لمستشفى الخرمة على الجهود المبذولة.

وفي المويه، وقف المحافظ قباس الحارثي على الركن التوعوي الخاص بمستشفى المويه العام، المصاحب لفعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني ٢٠١٩ تحت شعار "سلامة أطفالنا غايتنا" والذي أقيم بمدخل مستشفى المحافظة.

واحتوى الركن التوعوي على منشورات ومطويات تخص نصائح وإرشادات لسلامة وحماية الأطفال من الحوادث والطرق الصحيحة لإخماد الحرائق عند اشتعالها، وتم شرحها بشكل مفصل من قِبَل دكتور الأطفال بالمستشفى، وبعدها اطلع على عيادة الكشف لقياس السكر والضغط لزوار المعرض.

وأشاد "الحارثي" بالجهود المبذولة للفعاليات المصاحبة للمعرض، وأبدى إعجابه بما احتواه الركن التوعوي من بروشورات توعوية.