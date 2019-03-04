، استثنت كندا .. "الحبوب" تنهي ترسية الدفعة الأولى من القمح المستورد ،

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أتمّت المؤسسة العامة للحبوب إجراءات ترسية الدفعة الاولى من القمح المستورد لهذا العام 1440 / 1441هـ (2019م) بكمية 625 ألف طن من القمح الصلب، من مناشئ الاتحاد الأوروبي، وأستراليا، وأمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية (باستثناء كندا).
وأوضح محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس؛ في تصريح له اليوم، أن التعاقد على هذه الدفعة يأتي في إطار تغطية الاحتياجات المحلية والمحافظة على الاحتياطي الإستراتيجي من القمح.
وبيّن أن وصول الدفعة الاولى المتعاقد عليها هذا العام سيكون -بمشيئة الله- خلال الفترة (أبريل - يونيو 2019م) وبواقع 10 بواخر، موزعة على 5 بواخر لميناء جده الإسلامي بكمية 320 ألف طن، وعدد 4 بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بكمية 250 ألف طن، وباخرة لميناء جازان بكمية 55 ألف طن.
وأفاد بأنه تمّت دعوة 21 شركة عالمية متخصّصة في تجارة الحبوب تقدّمت منها 15 شركة للمنافسة على الكمية المطروحة، وهو ما أتاح للمؤسسة الحصول على أسعار تنافسية وجرت ترسيتها على 5 شركات عالمية، ويمكن للمهتمين استعراض أسعار الترسية لمناقصات المؤسسة من خلال موقعها الإلكتروني.
استثنت كندا .. "الحبوب" تنهي ترسية الدفعة الأولى من القمح المستوردوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-03-04
أتمّت المؤسسة العامة للحبوب إجراءات ترسية الدفعة الاولى من القمح المستورد لهذا العام 1440 / 1441هـ (2019م) بكمية 625 ألف طن من القمح الصلب، من مناشئ الاتحاد الأوروبي، وأستراليا، وأمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية (باستثناء كندا).
وأوضح محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس؛ في تصريح له اليوم، أن التعاقد على هذه الدفعة يأتي في إطار تغطية الاحتياجات المحلية والمحافظة على الاحتياطي الإستراتيجي من القمح.
وبيّن أن وصول الدفعة الاولى المتعاقد عليها هذا العام سيكون -بمشيئة الله- خلال الفترة (أبريل - يونيو 2019م) وبواقع 10 بواخر، موزعة على 5 بواخر لميناء جده الإسلامي بكمية 320 ألف طن، وعدد 4 بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بكمية 250 ألف طن، وباخرة لميناء جازان بكمية 55 ألف طن.
وأفاد بأنه تمّت دعوة 21 شركة عالمية متخصّصة في تجارة الحبوب تقدّمت منها 15 شركة للمنافسة على الكمية المطروحة، وهو ما أتاح للمؤسسة الحصول على أسعار تنافسية وجرت ترسيتها على 5 شركات عالمية، ويمكن للمهتمين استعراض أسعار الترسية لمناقصات المؤسسة من خلال موقعها الإلكتروني.
04 مارس 2019 - 27 جمادى الآخر 1440
10:43 AM
من مناشئ الاتحاد الأوروبي وأستراليا والأمريكتين
أتمّت المؤسسة العامة للحبوب إجراءات ترسية الدفعة الاولى من القمح المستورد لهذا العام 1440 / 1441هـ (2019م) بكمية 625 ألف طن من القمح الصلب، من مناشئ الاتحاد الأوروبي، وأستراليا، وأمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية (باستثناء كندا).
وأوضح محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس؛ في تصريح له اليوم، أن التعاقد على هذه الدفعة يأتي في إطار تغطية الاحتياجات المحلية والمحافظة على الاحتياطي الإستراتيجي من القمح.
وبيّن أن وصول الدفعة الاولى المتعاقد عليها هذا العام سيكون -بمشيئة الله- خلال الفترة (أبريل - يونيو 2019م) وبواقع 10 بواخر، موزعة على 5 بواخر لميناء جده الإسلامي بكمية 320 ألف طن، وعدد 4 بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بكمية 250 ألف طن، وباخرة لميناء جازان بكمية 55 ألف طن.
وأفاد بأنه تمّت دعوة 21 شركة عالمية متخصّصة في تجارة الحبوب تقدّمت منها 15 شركة للمنافسة على الكمية المطروحة، وهو ما أتاح للمؤسسة الحصول على أسعار تنافسية وجرت ترسيتها على 5 شركات عالمية، ويمكن للمهتمين استعراض أسعار الترسية لمناقصات المؤسسة من خلال موقعها الإلكتروني.
، استثنت كندا .. "الحبوب" تنهي ترسية الدفعة الأولى من القمح المستورد ،
المصدر : الخليج 365
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