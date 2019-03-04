، محكمة حوثية تحتجز أملاك الرئيس هادي ووزير خارجيته ،

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قضت محكمة خاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي، بالحجز التحفظي على أموال الرئيس اليمني الشرعي المعترف به دولياً عبد ربه منصور هادي؛ ورئيس حكومته معين عبدالملك؛ ووزير الخارجية خالد اليماني.
وبحسب وكالة الأنباء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن "المحكمة الجزائية المتخصصة (أمن الدولة) بأمانة العاصمة قضت بالحجز التحفظي على أموال هادي؛ ومعين؛ واليماني؛ العقارية والمنقولة داخل اليمن وخارجه".
وأصدرت المحكمة نفسها منذ تعيين رئيس لها من القيادات الحوثية، عدداً كبيراً من أحكام الإعدام، خلال الفترة الماضية، على قيادات الشرعية اليمنية ومعارضي مشروعها الانقلابي.
وتستغل الميليشيات، القضاء الخاضع لسيطرتها لتصفية حسابات سياسية، والحكم بالإعدام على معارضيها، بحسب تقارير حقوقية محلية ودولية.
محكمة حوثية تحتجز أملاك الرئيس هادي ووزير خارجيتهصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-04
قضت محكمة خاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي، بالحجز التحفظي على أموال الرئيس اليمني الشرعي المعترف به دولياً عبد ربه منصور هادي؛ ورئيس حكومته معين عبدالملك؛ ووزير الخارجية خالد اليماني.
وبحسب وكالة الأنباء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن "المحكمة الجزائية المتخصصة (أمن الدولة) بأمانة العاصمة قضت بالحجز التحفظي على أموال هادي؛ ومعين؛ واليماني؛ العقارية والمنقولة داخل اليمن وخارجه".
وأصدرت المحكمة نفسها منذ تعيين رئيس لها من القيادات الحوثية، عدداً كبيراً من أحكام الإعدام، خلال الفترة الماضية، على قيادات الشرعية اليمنية ومعارضي مشروعها الانقلابي.
وتستغل الميليشيات، القضاء الخاضع لسيطرتها لتصفية حسابات سياسية، والحكم بالإعدام على معارضيها، بحسب تقارير حقوقية محلية ودولية.
04 مارس 2019 - 27 جمادى الآخر 1440
10:39 AM
أصدرت عدداً كبيراً من أحكام الإعدام خلال الفترة الماضية
قضت محكمة خاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي، بالحجز التحفظي على أموال الرئيس اليمني الشرعي المعترف به دولياً عبد ربه منصور هادي؛ ورئيس حكومته معين عبدالملك؛ ووزير الخارجية خالد اليماني.
وبحسب وكالة الأنباء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن "المحكمة الجزائية المتخصصة (أمن الدولة) بأمانة العاصمة قضت بالحجز التحفظي على أموال هادي؛ ومعين؛ واليماني؛ العقارية والمنقولة داخل اليمن وخارجه".
وأصدرت المحكمة نفسها منذ تعيين رئيس لها من القيادات الحوثية، عدداً كبيراً من أحكام الإعدام، خلال الفترة الماضية، على قيادات الشرعية اليمنية ومعارضي مشروعها الانقلابي.
وتستغل الميليشيات، القضاء الخاضع لسيطرتها لتصفية حسابات سياسية، والحكم بالإعدام على معارضيها، بحسب تقارير حقوقية محلية ودولية.
، محكمة حوثية تحتجز أملاك الرئيس هادي ووزير خارجيته ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
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