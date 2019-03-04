، سائلة تسأل "الماجد": هل تدفع صدقة السر البلاء؟ هكذا كانت الإجابة ،

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أكد قاضي الاستئناف عضو مجلس الشورى السابق، سليمان بن عبدالله الماجد، أن الحرص على تقديم الصدقات في السر عِظَم أجرها عند الله عز وجل.
جاء ذلك في إجابة "الماجد" على سائلة في برنامج "يستفتونك" على قناة "الرسالة" وقال: "صدقة السر تُطفي غضب الرب، ومَن حرص أن تكون صدقته سرًّا؛ كان أجرها أعظم؛ وهذا تأكيدًا لما ورد في الحديث الشريف والقرآن الكريم، وكما ورد في سورة البقرة: {إن تُبدوا الصدقات فنعما هي وإن تُخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير}.
وأضاف: "صدقة السر فيها التجرد من الرغبات الخاصة ومن حب الثناء وحب اطلاع الناس؛ فهنا يُخلص العبد لله -عز وجل- ويكون من المخلصين؛ فلا يكون شيء من قصد قلبه لغير الله عز وجل".
سائلة تسأل "الماجد": هل تدفع صدقة السر البلاء؟ هكذا كانت الإجابةهادي العصيمي الخليج 365 2019-03-04
أكد قاضي الاستئناف عضو مجلس الشورى السابق، سليمان بن عبدالله الماجد، أن الحرص على تقديم الصدقات في السر عِظَم أجرها عند الله عز وجل.
جاء ذلك في إجابة "الماجد" على سائلة في برنامج "يستفتونك" على قناة "الرسالة" وقال: "صدقة السر تُطفي غضب الرب، ومَن حرص أن تكون صدقته سرًّا؛ كان أجرها أعظم؛ وهذا تأكيدًا لما ورد في الحديث الشريف والقرآن الكريم، وكما ورد في سورة البقرة: {إن تُبدوا الصدقات فنعما هي وإن تُخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير}.
وأضاف: "صدقة السر فيها التجرد من الرغبات الخاصة ومن حب الثناء وحب اطلاع الناس؛ فهنا يُخلص العبد لله -عز وجل- ويكون من المخلصين؛ فلا يكون شيء من قصد قلبه لغير الله عز وجل".
04 مارس 2019 - 27 جمادى الآخر 1440
10:30 AM
رد في ظلال التجرد من الرغبات الخاصة وحب الثناء واطلاع الناس
أكد قاضي الاستئناف عضو مجلس الشورى السابق، سليمان بن عبدالله الماجد، أن الحرص على تقديم الصدقات في السر عِظَم أجرها عند الله عز وجل.
جاء ذلك في إجابة "الماجد" على سائلة في برنامج "يستفتونك" على قناة "الرسالة" وقال: "صدقة السر تُطفي غضب الرب، ومَن حرص أن تكون صدقته سرًّا؛ كان أجرها أعظم؛ وهذا تأكيدًا لما ورد في الحديث الشريف والقرآن الكريم، وكما ورد في سورة البقرة: {إن تُبدوا الصدقات فنعما هي وإن تُخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير}.
وأضاف: "صدقة السر فيها التجرد من الرغبات الخاصة ومن حب الثناء وحب اطلاع الناس؛ فهنا يُخلص العبد لله -عز وجل- ويكون من المخلصين؛ فلا يكون شيء من قصد قلبه لغير الله عز وجل".
، سائلة تسأل "الماجد": هل تدفع صدقة السر البلاء؟ هكذا كانت الإجابة ،
المصدر : الخليج 365
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