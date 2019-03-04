، تدخل طبي ناجح بـ "ولادة الأحساء" ينقذ مريضة من حمل خارج الرحم ،

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نجح -بفضل الله- فريق طبي في مستشفى الولادة والأطفال بالأحساء، في إنهاء معاناة مريضة كانت تشكو آلاماً شديدة في البطن.
وتبيّن بعد معاينة الحالة وعمل الفحوص الطبية وخضوعها للأشعة التلفزيونية وجود تجمُّع دموي داخل تجويف البطن نتيجة وجود حمل خارج الرحم وانفجار في قناة فالوب اليسرى؛ حيث نقلت المريضة مباشرة إلى قسم العمليات لإجراء عملية عاجلة بالمنظار الجراحي.
وتمكّن الأطباء من السيطرة على النزيف واستئصال الأنبوب الأيسر المنفجر مع إعطائها ثلاث وحدات من الدم، وتكللت العملية بالنجاح، وغادرت المريضة المستشفى وهي بصحة جيدة، ولله الحمد.
وعلى صعيد ذي صلة تمكّن فريق طبي في المستشفى نفسه من إزالة كيس دهني على المبيضيْن لفتاة حيث كانت تعاني آلاماً حادة بالبطن، وبالكشف عليها تبيّن وجود كيس دهني مسخي بحجم 12 × 8 سم على المبيض الأيمن، وآخر بحجم 3 × 3 سم على المبيض الأيسر، وتمكّن الفريق الطبي من إزالته مع الحفاظ على المبيضيْن، وغادرت الفتاة المستشفى وهي تتمتع بصحة جيدة، ولله الحمد.
تأتي هذه الخطوات تماشياً مع الجهود التي تقوم بها "الصحة" لتحقيق أحد أهدافها في برنامج التحول الوطني وهو تحسين الرعاية الصحية المقدمة قبل التنويم والرعاية المقدمة في المستشفيات الرئيسة (الطوارئ والعناية المركزة)؛ حيث يرتبط هذا الهدف بأحد أهداف رؤية 2030، وهو تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي.
تدخل طبي ناجح بـ "ولادة الأحساء" ينقذ مريضة من حمل خارج الرحمصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-04
نجح -بفضل الله- فريق طبي في مستشفى الولادة والأطفال بالأحساء، في إنهاء معاناة مريضة كانت تشكو آلاماً شديدة في البطن.
وتبيّن بعد معاينة الحالة وعمل الفحوص الطبية وخضوعها للأشعة التلفزيونية وجود تجمُّع دموي داخل تجويف البطن نتيجة وجود حمل خارج الرحم وانفجار في قناة فالوب اليسرى؛ حيث نقلت المريضة مباشرة إلى قسم العمليات لإجراء عملية عاجلة بالمنظار الجراحي.
وتمكّن الأطباء من السيطرة على النزيف واستئصال الأنبوب الأيسر المنفجر مع إعطائها ثلاث وحدات من الدم، وتكللت العملية بالنجاح، وغادرت المريضة المستشفى وهي بصحة جيدة، ولله الحمد.
وعلى صعيد ذي صلة تمكّن فريق طبي في المستشفى نفسه من إزالة كيس دهني على المبيضيْن لفتاة حيث كانت تعاني آلاماً حادة بالبطن، وبالكشف عليها تبيّن وجود كيس دهني مسخي بحجم 12 × 8 سم على المبيض الأيمن، وآخر بحجم 3 × 3 سم على المبيض الأيسر، وتمكّن الفريق الطبي من إزالته مع الحفاظ على المبيضيْن، وغادرت الفتاة المستشفى وهي تتمتع بصحة جيدة، ولله الحمد.
تأتي هذه الخطوات تماشياً مع الجهود التي تقوم بها "الصحة" لتحقيق أحد أهدافها في برنامج التحول الوطني وهو تحسين الرعاية الصحية المقدمة قبل التنويم والرعاية المقدمة في المستشفيات الرئيسة (الطوارئ والعناية المركزة)؛ حيث يرتبط هذا الهدف بأحد أهداف رؤية 2030، وهو تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي.
04 مارس 2019 - 27 جمادى الآخر 1440
10:23 AM
وجراحة أخرى لإزالة كيس دهني على المبيضين لفتاة
نجح -بفضل الله- فريق طبي في مستشفى الولادة والأطفال بالأحساء، في إنهاء معاناة مريضة كانت تشكو آلاماً شديدة في البطن.
وتبيّن بعد معاينة الحالة وعمل الفحوص الطبية وخضوعها للأشعة التلفزيونية وجود تجمُّع دموي داخل تجويف البطن نتيجة وجود حمل خارج الرحم وانفجار في قناة فالوب اليسرى؛ حيث نقلت المريضة مباشرة إلى قسم العمليات لإجراء عملية عاجلة بالمنظار الجراحي.
وتمكّن الأطباء من السيطرة على النزيف واستئصال الأنبوب الأيسر المنفجر مع إعطائها ثلاث وحدات من الدم، وتكللت العملية بالنجاح، وغادرت المريضة المستشفى وهي بصحة جيدة، ولله الحمد.
وعلى صعيد ذي صلة تمكّن فريق طبي في المستشفى نفسه من إزالة كيس دهني على المبيضيْن لفتاة حيث كانت تعاني آلاماً حادة بالبطن، وبالكشف عليها تبيّن وجود كيس دهني مسخي بحجم 12 × 8 سم على المبيض الأيمن، وآخر بحجم 3 × 3 سم على المبيض الأيسر، وتمكّن الفريق الطبي من إزالته مع الحفاظ على المبيضيْن، وغادرت الفتاة المستشفى وهي تتمتع بصحة جيدة، ولله الحمد.
تأتي هذه الخطوات تماشياً مع الجهود التي تقوم بها "الصحة" لتحقيق أحد أهدافها في برنامج التحول الوطني وهو تحسين الرعاية الصحية المقدمة قبل التنويم والرعاية المقدمة في المستشفيات الرئيسة (الطوارئ والعناية المركزة)؛ حيث يرتبط هذا الهدف بأحد أهداف رؤية 2030، وهو تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي.
، تدخل طبي ناجح بـ "ولادة الأحساء" ينقذ مريضة من حمل خارج الرحم ،
المصدر : الخليج 365
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