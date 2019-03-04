تغريم مهندس وافد زوّر شهادته الجامعية وسجنه مع إيقاف التنفيذ

عاقبت المحكمة الجزائية بالرياض وافدا باكستانيا بالسجن شهرا مع إيقاف التنفيذ، وتغريمه 5 آلاف ريال، ومصادرة شهادة جامعية مزورة منسوبة لكلية الهندسة، بعد إدانته بتزويرها وتقديمها إلى الهيئة السعودية للمهندسين. وكانت النيابة العامة قد حققت مع المدعى عليه بناءً على بلاغ من الهيئة السعودية للمهندسين باكتشاف تزوير الوافد لشهادة جامعية في الهندسة صادرة من باكستان، وقد طالب المدعي العام بمعاقبة الوافد وفق النظام الجزائي لجرائم التزوير.

وأفاد المتهم، خلال استجوابه، وفقا لـ”عكاظ”، بأن الشهادة أحضرها له صديقه، ولما علم أنها غير معتمدة سافر إلى باكستان بخروج نهائي، ثم عاد مجددا حاملا شهادة صحيحة معتمدة، حصل عليها بعد الدراسة بدلا عن الشهادة الأولى التي قدمها لهيئة المهندسين. وتبين للمحكمة أن أدلة المدعي العام كافية في إثبات التهمة على المدعى عليه، إلا أن القاضي رأى أن سجله خالٍ من السوابق الجنائية، وأن ما بدر منه كان لظروف عابرة لم تكن عن نزعة إجرامية متأصلة، ما يبعث على القناعة بأنه لن يعود إلى فعلته مرة أخرى، فاكتفى بالغرامة وأوقف عقوبة السجن، ومدتها شهر واحد.