“الجوازات” تتيح خدمة تفويض استقبال القادمات للعمل عبر “أبشر”

نشر الحساب الرسمي للمديرية العامة للجوازات، تغريدة على “تويتر” بشأن خدمة التفويض الإلكتروني لاستقبال القادمات للعمل. وكتب الحساب أن الخدمة تُمكنك من تفويض من ينوب عنك لاستقبال عاملتك المنزلية القادمة للعمل، وذلك عبر حسابك في منصة أبشر.

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