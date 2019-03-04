إيقاف سعودية بمطار القاهرة.. والأمن يكشف سر “المناشف القطنية”!

منعت سلطات مطار القاهرة الدولي، أمس السبت، راكبة سعودية من السفر، بعد محاولتها تهريب أكثر من 2 مليون جنيه وسط أمتعتها أثناء سفرها إلى المملكة.

وأوضحت السلطات المصرية وفقاً لـ”اليوم السابع”، أنه أثناء إنهاء إجراءات سفر رحلة الخطوط السعودية اشتبهت الخدمة المعنية من إدارتي البحث الجنائي وتأمين الركاب، في حقائب الراكبة، وذلك على جهاز كشف الحقائب لوحظ وجود جسم معتم داخل الحقيبة الخاصة بها. وبفتح الحقائب وتفتيشها عُثر على 2 مليون و189 ألفا و600 جنيه بين طيات بعض المناشف القطنية، وعليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر للراكبة ومنعها من السفر، وذلك لمخالفتها قانون البنك المركزي المصري والخاص بالسفر بالعملات.