“تعليم مكة” تتوعد بمساءلة مَن يتجاوزون مرجعيتهم في الشكاوى

شددت الإدارة العامة للتعليم بمكة المكرمة على منسوبيها بعدم تجاوز مرجعيتهم عند رغبتهم في تقديم شكوى أو دعوى تتعلق بالعمل، مؤكدة أن المخالف سيتعرض للمساءلة وتطبيق العقوبة، وذلك في تعميم وجهته للمدارس.

وجاء فيه أنه لوحظ في الفترة الأخيرة من قيام منسوبي أو منسوبات التعليم برفع دعاوى لدى الجهات القضائية أو التقدم بشكوى لدى الجهات الأمنية ضد أحد منسوبي الإدارة تتعلق بالعمل ويتم البت فيها وحلها من قِبل إدارة التعليم دون التقدم بها لدى مرجعهم، ما يعد مخالفة للأنظمة والتعليمات الصادرة بالرقم الوزاري وتعميم وكيل وزارة الداخلية، والتي وجهت وأكدت عدم البت في القضايا والمشاكل البسيطة التي تحدث داخل أسوار المدرسة من قِبل الجهات الأمنية، وإنما تعالج من قِبل وزارة التعليم.