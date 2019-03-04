تعرف على الغرامة في حالة فقدان الإقامة للمقيم

نشر الحساب الرسمي للمديرية العامة للجوازات، تغريدة على “تويتر” بشأن الغرامة المقرر توقيعها على المقيم في حالة فقدان الإقامة. وردت مديرية الجوزات على تساؤل مغرد قال فيه: “اقامتى فقدت وباقى على تجديدها اقل من شهرين ما هى الرسوم والاجراءات المقرره لاصدار بدل فاقد” موضحة أن الغرامة في حالة فقدان الإقامة هي 1000 ريال.

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