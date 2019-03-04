بالصور.. أمير القصيم يرعى تكريم 180 متفوقًا على جائزة «السويلم»

رعى الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، مساء الأحد، حفل تكريم 180 متفوقًا على جائزة محمد العلي السويلم للتفوق العلمي والموهبة، الذي نظمته إدارة تعليم محافظة البكيرية، على مسرح مركز الملك عبدالله الحضاري بالمحافظة.

وقد عزف السلام الملكي فور وصول أمير القصيم مقر الحفل، بعد ذلك انطلقت فقرات الحفل بآيات من الذكر الحكيم، ثم قدم مدير تعليم محافظة البكيرية الدكتور خالد بن راجح الراجح، كلمة أوضح من خلالها أن رعاية أمير منطقة القصيم وتشجيعه الدائم لأبنائه الطلاب ومنسوبي التعليم هو وسام يعتز به كل فرد من أفراد قطاع التعليم بالمحافظة من معلمين وطلاب.

وأكد الراجح أن المتفوقين في هذه البلاد هم صانعو المستقبل لهذا الوطن والمساهمون في بنائه، بتوجيهات قيادته الرشيدة -أيدها الله- مبينًا أن من منجزات إدارة تعليم البكيرية هو حصول ثانوية البكيرية على المركز الأول على مستوى المنطقة في المركز الوطني للقياس، وأن أحد خريجي هذه الثانوية هو المهندس سليمان المسلم الذي شارك برفقة زملائه في برنامج الفضاء السعودي الذي انطلق من خلالها القمر «سات ـ 5».

وقدم الراجح شكره وتقديره لأمير منطقة القصيم على رعايته وتشجيعه الدائم لأبنائه الطلاب بالمنطقة، ولراعي الجائزة مؤسسة محمد العلي السويلم الخيرية على دعمها للتفوق والموهبة بالمحافظة، بعد ذلك قدمت فقرة «المعلم له التقدير من كل الورى», تلاها رسائل مرئية عن الاعتزاز بمهنة التعليم قدمها المعلم محمد بن سهيل المطيري، وعدد من مديري القطاعات الحكومية ورواد التعليم القدامى..

من جهته، أشاد أمير القصيم بما تقدمه مؤسسة محمد العلي السويلم الخيرية من مساهمات متنوعة وفعالة في تعزيز التفوق والموهبة بمحافظة البكيرية، مشيرًا سموه إلى أن المجتمعات الإيجابية هي أحد أهم المرتكزات في صناعة التفوق والموهبة لدى النشء.

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ونوه أمير القصيم بما يتلقاه قطاع التعليم من دعم حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- مشيدًا بما تبذله وزارة التعليم من أعمال متنوعة لتطوير المسيرة التعليمية، وما يقدمه المعلمون والمعلمات من جهود مباركة لخدمة أبناء هذا الوطن.

وهنأ أمير القصيم كافة الطلاب المتفوقين والموهوبين وآبائهم وأمهاتهم على هذا الإنجاز، متمنيًا لهم التوفيق والسداد، داعيًا المولى عز وجل أن يديم على هذه البلاد أفراحها وأمنها وأمانها ونماءها.

وفي ختام الحفل، كرّم أمير منطقة القصيم، راعي الجائزة، مؤسسة محمد العلي السويلم، تسلمها رئيس أمناء المؤسسة المهندس علي بن محمد السويلم، ثم كرّم الطلاب المتفوقين البالغ عددهم 180 طالبًا منهم 128 متفوقًا في المرحلتين المتوسطة والثانوية وأربعة طلاب من ذوي الإعاقة وسبعة طلاب من تعليم الكبار و41 طالبًا موهوبًا، وكرّم سموه المعلمين المتميزين في برنامج سفراء الوفاء، وتسلم سموه درعًا تذكاريًا بهذه المناسبة.

كما دشن أمير منطقة القصيم مشروع مدارس مناهل البكيرية الأهلية، حيث اطلع بعد قص شريط الافتتاح على التجهيزات الفصلية والقاعات المقامة للمشروع والمكونة من خمسة مبان أنشئت وفق طراز نموذجي يتواكب مع التقدم الذي يشهده التعليم بالمملكة.

واستمع أمير القصيم لشرح مفصل من قبل مالك المدارس حسن الراجحي، الذي أوضح أن المدارس تحتوي على معامل للفيزياء والحاسب ومكتبات ثقافية وقاعات لغة وبرمجة تطبيقات، بالإضافة إلى صالة للألعاب الرياضية ومسرح وملعب مجهز بأنجيلة مطابقة للمواصفات العالمية، مقدمًا شكره وتقديره لأمير منطقة القصيم على تدشينه للمشروع.

حضر الحفل والتدشين وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، ومدير تعليم المنطقة عبدالله الركيان، ومستشار سمو أمير منطقة القصيم إبراهيم الماجد، ومحافظ البكيرية المهندس صالح الخليفة، والوجيه منصور الراجحي، ورئيس أمناء مؤسسة محمد العلي السويلم رئيس لجنة الأهالي المهندس علي بن محمد السويلم، وأهالي المحافظة، وأولياء الأمور.