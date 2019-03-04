تنبيه من «الأرصاد» بنشاط للرياح المثيرة للغبار على 5 مناطق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عدة تنبيهات بنشاط في الرياح السطحية، يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، ويحد من مدى الرؤية الأفقية، اليوم الاثنين، على مناطق مكة المكرمة والرياض والحدود الشمالية والجوف والشرقية، بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا، وحتى الساعة السادسة مساء.

وتشمل الحالة الجوية على منطقة مكة المكرمة ،كلًا من القنفذة والليث والشعبية والطريق الواصل إلى جازان والأجزاء المجاورة، فيما تشمل الحالة على منطقة الرياض كلًا من الدوادمي والرياض والخرج والأفلاج والأجزاء المجاورة.

وتغطي الحالة الجوية على منطقة الحدود الشمالية كلًا من طريف وعرعر والأجزاء المجاورة، فيما تشمل الحالة على منطقة الجوف كلًا من طبرجل والقريات وسكاكا والأجزاء المجاورة.

أما في المنطقة الشرقية، فتشمل الحالة كلًا من حفر الباطن والقيصومة والنعيرية والأجزاء المجاورة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت في تقريرها لطقس اليوم، الاثنين، استمرار تأثير العوالق الترابية والأتربة المثارة على الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض، تمتد إلى منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.

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وأشارت هيئة الأرصاد، عبر موقعها الإلكتروني، إلى استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقة جازان والأجزاء الساحلية الجنوبية لمنطقة مكة المكرمة «الليث والقنفذة».

وأضافت هيئة الأرصاد، أن السماء ستكون غائمة جزئيًا إلى غائمة، تتخللها سحب رعدية ممطرة تسبق برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية شمال وشرق المملكة.

ووفق هيئة الأرصاد، تُسجل منطقتا «جازان وشرورة» أعلى درجة حرارة تصل إلى 30 درجة، وأدنى درجة حرارة من نصيب طريف، وتصل إلى ثلاث درجات.

وحول حالة البحر الأحمر، أوضحت هيئة الأرصاد، أن الرياح السطحية ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

أما الخليج العربي، فالرياح السطحية شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج.