سياسي / استشهاد فلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية في كفر نعمة غرب رام الله



رام الله 27 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 04 مارس 2019 م واس

استشهد مواطنان فلسطينيان اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، فيما أصيب ثالث بجروح، بدعوى دهس جنود، عند مدخل قرية كفر نعمة الواقعة، غرب مدينة رام الله.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في رام الله، أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص صوب ثلاثة فلسطينيين، استشهد اثنان جراها على الفور، فيما أصيب الثالث بجروح وصفت بالطفيفة.

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10:23ت م

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