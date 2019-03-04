السعودية اليوم / جامعة نجران تنفذ غداً دورة "مهارات إدارة التغيير"



نجران 27 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 04 مارس 2019 م واس

تنفذ جامعة نجران ممثلة بعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة، غداً، دورة تدريبية بعنوان "مهارات إدارة التغيير"، مستهدفةً أفراد المجتمع، وذلك بمقر الغرفة.

وتهدف الدورة، إلى تعريف المشاركين بمفهوم إدارة التغيير، وأهميتها ودورها في تجديد الأداء وتحقيق الأهداف وحل المشكلات على المستوى الشخصي والإداري، بما يسهم في رفع كفاءة وفاعلية المشاركين في مجال إدارة التغيير.

وتأتي الدورة ضمن التعاون المشترك بين الجامعة والقطاعات الحكومية والخاصة بالمنطقة، لتقديم الخدمات المجتمعية الهادفة إلى تنمية وتطوير مهارات الأفراد، من خلال التدريب والتأهيل.

//انتهى//

10:09ت م

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