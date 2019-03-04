السعودية اليوم / طلاب وطالبات زوّار ملتقى لقاءات الرياض 2019 يتفاعلون مع برامج ودورات الإرشاد المهني



الرياض 27 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 04 مارس 2019 م واس

تفاعل الطلاب والطالبات زوّار ملتقى لقاءات الرياض 2019، الذي ينظمه صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات، مع البرامج والدورات والمحاضرات التي قدمها عددا من الخبراء والمختصين في سوق العمل حول الإرشاد المهني.

وتطرقت دورات الإرشاد المهني إلى أبرز المسارات التي يحتاجها الشاب والشابة قبل دخول سوق العمل، في مراحل دراسية مختلفة فيما يخص توجيههم وتهيئتهم لسوق العمل، وتوعيتهم وتقديم الدعم اللازم لأصحاب العمل لمساعدتهم على رفع مستوى ثقافة العمل والتهيئة لبيئة العمل.

ويأتي انعقاد الملتقى الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام، للتعريف بخدمات وبرامج الصندوق الموجهة للمستفيدين في سوق العمل، وتأهيل وتمكين القوى العاملة الوطنية لضمان استقرارها وانتاجيتها في سوق العمل من خلال تقديم خدمات دعم التدريب ودعم التوظيف ودعم ريادة الاعمال وخدمات الارشاد المهني للطلاب والطالبات بالإضافة الى دعم أصحاب المنشآت لتحقيق التوطين والاستدامة.

ويستهدف الملتقى، الطلاب والطالبات (في المرحلة الثانوية وما فوق)، والباحثين والباحثات عن عمل، وموظفي وموظفات القطاع الخاص، ورواد ورائدات الأعمال، ومنشآت القطاع الخاص. ويصاحب الملتقى معرض لتوظيف الباحثين والباحثات عن عمل بالمنشآت المشاركة الراغبة بالتوظيف، وورش عمل توعوية للمشاركين ومحاضرات وندوات مختلفة.

هذا وستستضيف كل من محافظة جدة في منطقة مكة المكرمة، ومدينة الدمام في المنطقة الشرقية، فعاليات الملتقى خلال العام الجاري (2019م)، إلى جانب مناطق المملكة.

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09:59ت م

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