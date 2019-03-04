سياسي / اهتمامات الصحف البريطانية



لندن 27 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 04 مارس 2019 م واس

اهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم، بنتائج جولة وزير الخارجية جيرمي هانت، إلى منطقة الشرق الأوسط ، مبرزةً وصوله إلى مدينة عدن اليمنية، ومطالبته بتطبيق اتفاق ستكهولم، وانسحاب الحوثيين الكامل من مدينة الحديدة.

وأشارت إلى بحث رئيسة الوزراء تيريزا ماي، مع نظيرها الباكستاني عمران خان، هاتفيًا، ضرورة معالجة أسباب الخلاف الباكستاني الهندي، والحد من التوترات بين إسلام آباد ونيو دلهي.

وأبرزت صحف الاثنين، إعلان وزارة الدفاع البريطانية، إجراءات حماية جديدة من خطر الهجمات بالأسلحة الكيماوية، وتخصيص 11 مليون جنيه إسترليني لتعزيز إجراءات الاستجابة لأي هجمات بأسلحة كيماوية في المستقبل.

ولفتت إلى محاصرة تنظيم داعش الرهابي من كل الجهات في آخر معاقله بمدينة الباغوز السورية.

ونشرت الصحف تقريرًا عن تراجع فرص فوز رئيس إسرائيل، بنيامين نتنياهو، بسبب اتهامه بالفساد، حسب استطلاعات الرأي المحلية.

وتطرقت صحف بريطانيا، إلى علان الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، الترشح لولاية خامسة.

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