سياسي / اليابان: طوكيو تعتزم مواصلة العمل مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لتحقيق السلام



طوكيو 27 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 04 مارس 2019 م واس

أكد كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا اليوم، أن طوكيو تعتزم مواصلة العمل عن كثب مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

جاء ذلك التصريح تعليقًا على قرار كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، بوقف التدريبات العسكرية السنوية (العزم الرئيسي ، وفرخ النسر) واستبدالها بتدريبات محدودة مصغرة، لدفع جهود السلام مع كوريا الشمالية.

ونقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية عن سوجا قوله للصحفيين، ردًا على سؤال حول أي تأثير محتمل على تغيير السياسة الراهنة: "إنه يعتقد أن التزام واشنطن بالدفاع عن حلفائها، ومن ضمنهم اليابان، لم يتغير".

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09:24ت م

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