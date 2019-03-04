باريس هيلتون: ليس لدي وقت للحب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكدت الفنانة وسيدة الأعمال الأمريكية الشهيرة، باريس هيلتون، أنه ليس لديها وقت للحب في الوقت الحالي، حيث تقول إنها مشغولة للغاية لدرجة تجعل من الصعب بالنسبة لها العثور على رجل مناسب والاستقرار معه.

وكانت باريس (38 عاما) والممثل الأمريكي، كريس زيلكا (33 عاما) أعلنا انفصالهما في نوفمبر الماضي، بعد 11 شهرا من خطوبتهما، حيث قدم زيلكا خاتم خطوبة لباريس، يبلغ ثمنه مليوني دولار.

ونقل موقع «كونتاكت ميوزيك» الالكتروني المعني بأخبار المشاهير عن باريس القول: ليس لدي وقت للحب الآن. فأنا بالكاد لدي وقت لنفسي.