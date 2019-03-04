حرائق الغابات تدمر 5 مبان في أستراليا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ذكر مسؤولون أمس أن اثنين من حرائق الغابات الخارجة عن السيطرة أسفرا عن تدمير خمسة مبان على الأقل، إضافة إلى تعريض مزيد من العقارات للخط، في ولاية فيكتوريا الواقعة جنوب شرق أستراليا.

وأفادت خدمات الطوارئ بوجود 30 حريقا تشتعل في أنحاء ولاية فيكتوريا، فيما تتسبب ظروف الطقس الحار والمثير للرياح في جعل مهمة رجال الإطفاء أكثر صعوبة.

وتم إجلاء مئات الأشخاص من منازلهم.