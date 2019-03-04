أول مشاركة نسائية ببطولة الجبيل للسيارات اللاسلكية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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توج رئيس الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد «تحكم» سعود الفغم الفائزين في بطولة الجبيل للسيارات اللاسلكية التي نظمها الاتحاد أمس الأول على شاطئ الفناتير بمشاركة 94 متسابقا.

وشهدت البطولة أول مشاركة نسائية إلى جانب مشاركة متنافسين من مختلف الأعمار.

وحل طلال الحناكي أولا في فئة «الدرفت»، وحل ثانيا عبدالرحمن المساوي، وحسان شحاده ثالثا.

وفي منافسات «ساند دراق ـ بنزين» نال إدريس الخلف المركز الأول، وجاء ثانيا فهد البوعينين، وفيصل الدخيل ثالثا، فيما جاء باسل الفايز أولا في فئة «ساند دراق ـ كهرباء»، وهاني الخليفة ثانيا، وزياد خضر ثالثا.