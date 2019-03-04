أخضر المبارزة بآسيوية الأردن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس _ الرياض يشارك المنتخب السعودي للبنين والبنات تحت 20 سنة اليوم في منافسات سلاح المبارزة «الايبيه» ضمن منافسات البطولة الآسيوية للناشئين والشباب تحت 20 سنة المقامة حاليا في العاصمة الأردنية عمان، وتستمر حتى الثامن من شهر مارس الحالي. ويمثل منتخب البنين، الرباعي جواد الداوود وحسين الطويل وعمر العكاس وعبدالكريم الحليفي. كما يخوض المنتخب السعودي للمبارزة «للسيدات» اليوم أيضا منافسات سلاح السيف «السيبر» بمشاركة ربى المصري والحسناء الحماد.



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