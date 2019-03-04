النصر يواجه الوصل بذكريات معركة زعبيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالعزيز الأسمري _ الرياض

احتاج النصر 10 أعوام لتعود له فرصة الثأر من الوصل الإماراتي، وذلك عندما يحل عليه ضيفا بملعب زعبيل اليوم في افتتاح مشوار الفريقين في المجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا.

ويحل اليوم أيضا ضمن مباريات المجموعة الزوراء العراقي ضيفا على ذوب آهن الإيراني.

ومن الصدفة أن التقى النصر والوصل في نصف نهائي البطولة الخليجية عام 2009 في مارس أيضا، وحينها خسر النصر بركلات الترجيح بعد معركة حامية في زعبيل، تعرض فيها لاعبو النصر وطبيب النادي السابق إيلي عواد للضرب من قبل جماهير الوصل.

ويعتمد المدير الفني للوصل، الروماني لورينت ريجيكامب على معرفته بالنصر من خلال إشرافه على تدريب الهلال في 2015، في تحقيق نتيجة جيدة رغن ضعف نتائج الفريق على المستوى المحلي، حيث يحتل المركز العاشر في الدوري.

ومن جانبه، يطمح المدير الفني للنصر، البرتغالي روي فيتوريا لبداية مشجعة تدفعه نحو الاستمرار في البطولة بجانب منافسته على لقب الدوري المحلي.

وقبل مباراة اليوم، خاض النصر مباراة في الملحق المؤهل لدور المجموعات حسمها بالفوز على أجمك الأوزبكي برباعية.

ويعتمد فيتوريا على قائمة مميزة يتقدمها الرباعي الأجنبي، البرازيلي جوليانو والمغربي حمدالله والحارس الأسترالي جونز، فيما تغيب الإصابة المدافع البرازيلي مايكون.