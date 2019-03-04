السفارة السعودية بفرنسا تنصح المواطنين والزائرين باتخاذ أقصى درجات الحذر

أوصت سفارة المملكة العربية السعودية لدى فرنسا، المواطنين الزائرين والمقيمين في باريس وضواحيها بشكل عام ومنطقة إيل دو فرانس بشكل خاص، باتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر بخصوص العاصفة الهوائية الشديدة التي ستهب مساء اليوم، الاثنين ويتوقع استمرارها حتى يوم غد، الثلاثاء.
ودعت السفارة المواطنين الزائرين والمقيمين إلى تقليل تحركاتهم خلال هذه الفترة، ومتابعة ما يصدر عن السلطات الفرنسية بهذا الشأن.
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