فارس الخدمة الذاتية – كيفية اضافة العلاوة السنوية للمعلمين في نظام فارس الخدمة الذاتية 1440 من...

نتابع معكم اليوم من خلال موقعنا كل جديد في السعودية والتسجيل في نظام فارس الخدمة الذاتية، حيث صرحت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية عن تحديثها نظام فارس الخدمة الذاتية الذي سيساعد المعلمين بشكل أساسي ويوفر الخدمة عن طريق شبكة الإنترنت.

فارس الخدمة الذاتية، استحداث يتيح للجميع الموظفين القيام بجميع الخدمات التي يحتاجون إليها، كما يمكنهم من مراجعة البيانات الشخصية الخاصة بهم والاطلاع على السجل الوظيفي، وأصبح الموقع يمتاز بالسهولة في التعامل بعد عملية التحديث.

نتابع مع حضراتكم كيفية إضافة العلاوة السنوية للموظفين عبر نظام فارس للخدمة الذاتية 1440، حيث يتم الدخول عبر نظام فارس الخدمة الذاتية على الحسابات الشخصية للموظفين عبر فارس للسنة الميلادية الجديدة 2019، عن طريق الرقم السري الخاص بكل موظف، ويتم إضافة وتعديل البيانات الخاصة بالموظفين، ثم الذهاب لصلاحية الخدمة الذاتية والبدلات وتعريف الراتب الخاص بكل موظف وموظفة.

نظام فارس الخدمة الذاتية

وجديراً بالذكر، أن وزارة التعليم قد أكدت على ان النقل يتطلب جميع شاغلي الوظائف الإدارية في وزارة التعليم، والتعليم العام، وجميع من تنطبق عليهم القواعد والظوابط في شغل الوظائف التعليمية على المستوى الخامس للبنات والبنين ممن يشغل المرتبة السادسة فأعلى وفق شروط معينة.

التسجيل في نظام فارس الخدمة الذاتية

التقديم بمؤهل البكالوريوس، بكالوريوس تربوي، او غير تربوي ودبلوم تربوي

ضرورة اجتياز كفايات المعلمين الخاصة بقياس

أن يكون لائق طبياً

ألا يكون قد سبق الحكم عليه في قضايا أمنية أو فكرية أو سلوكية أو قضايا مخلة بالشرف والأمانة

خطوات التحويل من الكادر الإداري للتعليمي في نظام فارس

خطوات التحويل من الكادر الإداري للكادر التعليمي في نظام فارس الخدمة الذاتية

الدخول للكادر الإداري الموجود في نظام فارس

الدخول على الخدمة الذاتية للتوظيف

القيام باختيار أيقونة طلب التحويل للكادر التعليمي

النقر على زر إضافة لان خلالها يوثق النظام تسجيل وتقديم طلب جديد

ستظهر بعدها مباشرة قائمة تحتوي على العديد من البيانات المطلوب الإقرار بصحتها، ثم اختيار موافق أو لا أوافق.

الضغط على زر التالي

بعدها سنقوم بإرفاق جميع المستندات من خلال أيقونة إضافة مرفق

بعدها سيظهر الطلب في الشاشة الرئيسية لنظام فارس

ممكن معرفة حالة طلب المتقدم من خللا تلك الشاشة.

رابط فارس الخدمة الذاتية

أصبح الآن من السهل الدخول على البوابة الإلكترونية لنظام فارس، وإجراء عمليات التحديث والتحويل، فقد نبهت الوزارة على أن عمليات تقديم الطلبات سيكون متاح عبر نظام فارس، وفارس الخدمة الذاتية من خلال الولوج مباشرة على الرابط الجديد الذي حددته الوزارة من هنا

يعد نظام فارس الخدمة الذاتية من أهم الأنظمة التي وفرتها المملكة العربية السعودية للعديد من الموظفين، بجانب الأنظمة الأخرى المتاحة من جدارة ونور وغيرها التي تسهل على جميع المواطنين القيام بالكثير من الأعمال في سهولة ويسر.