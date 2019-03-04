السعودية اليوم / فرع الشؤون الإسلامية بنجران يُشارك بفعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني



نجران 27 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 04 مارس 2019 م واس

شارك فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران بفعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني، تحت شعار "سلامة الأطفال غايتنا"، وذلك ضمن معرض الجهات الحكومية، والخاصة المشاركة لتقديم رسائلهم التوعوية للزوار، وتنظيم المحاضرات، والمقام في جامعة نجران.

وأوضح مدير عام الفرع عبدالرحمن بن سعد العصيمي أن هذه المشاركة تأتي من دور الفرع في تعزيز جسور التعاون مع قطاعات المجتمع بهدف تعزيز احتياطات الوقاية ضد المخاطر والكوارث وترسيخ مفاهيم السلامة لدى الأسرة.

وشملت المشاركة على ركن تعريفي بوسائل الأمن والسلامة وشرح للوقاية من الحوادث، إضافة إلى عرض تجريبي عن وسائل السلامة، وتوزيع مطويات إرشادية ودينية والمصحف الشريف وتقديم هدايا للحضور.

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09:15ت م

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