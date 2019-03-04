السعودية اليوم / وكيل وزارة الشؤون الإسلامية يزور المركز القومي لتعليم القرآن الكريم بالمالديف



ماليه 27 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 04 مارس 2019 م واس

زار وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للشؤون الإسلامية الدكتور عبدالله بن محمد الصامل،أمس, المركز القومي لتعليم القران بالعاصمة ماليه .

وتجول الدكتور عبدالله الصامل والوفد المرافق له على الفصول الدراسية، والتقى الطاقم الإداري والتعليمي، واستمع لقراءة عدد من الطلاب.

يشار إلى أن هذا المركز يمنح شهادات تأهيلية للطلبة المتخرجين, كما أنه يمنح شهادة دبلوم في علوم القران لمن أتم جميع المراحل الدراسية، وقد شارك عدد من خريجي هذا المركز في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن في عدة سنوات .

من جانبه، قدّم معالي وزير الشؤون الإسلامية بجمهورية المالديف الدكتور أحمد زاهر علي شكره لوزارة الشؤون الإسلامية على دعمها للمركز من خلال تزويدها بمصاحف مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة النبوية.

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09:12ت م

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