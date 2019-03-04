السعودية اليوم / محافظ بلجرشي يفتتح فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني



الباحة 27 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 04 مارس 2019 م واس

افتتح محافظ بلجرشي غلاب بن غالب أبو خشيم أمس، فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار "سلامة الأطفال غايتنا "، وذلك بفندق سويس انترناشيونال .

وبدأ الافتتاح بتلاوة آيات من كتاب الله, ثم القى مدير إدارة الدفاع المدني بمحافظة بلجرشي الرائد سعيد صالح، كلمة أكد خلالها أن الهدف من الاحتفال باليوم العالمي كل عام وهو رفع مستوى الوعي بالسلامة, والتعريف بوسائل الأمان, وإيصال رسالة الدفاع المدني لجميع شرائح المجتمع, مبرزاً أهمية السلامة في المنازل والمنشأت التعليمية والتجمعات السكانية ودور رجال الدفاع المدني في حماية الأرواح والممتلكات, مشيراً إلى أن الدفاع المدني يسعى إلى إيصال رسالته التوعوية من خلال المعرض المصاحب للفعاليات الذي يستمر حتى يوم الخميس القادم .

بعد ذلك شاهد الحضور عرضاً مرئياً تضمن إرشادات السلامة وتعريف المجتمع بأهمية التوعية وحماية الإنسان والأطفال على وجه الخصوص.

ثم دشن محافظ بلجرشي حملة "كاشف الدخان لك أمان" التي أطلقت بالتزامن مع الاحتفالات باليوم العالمي للدفاع المدني, وتستمر لمدة أربعة أسابيع لأهميته في المنازل للتقليل من الحرائق التي ينتج عنها عدد من الإصابات والوفيات .

وفي نهاية الحفل كرّم محافظ بلجرشي الجهات الحكومية والأهلية والمشاركين الذين أسهموا في إنجاح الفعاليات .

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09:12ت م

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