السعودية اليوم / تعليم شرورة يقيم ملتقى "رؤى علمية لأداءات نوعية"



نجران 27 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 04 مارس 2019 م واس

أقامت إدارة التعليم بمحافظة شرورة، ممثلة في مركز التدريب التربوي، أمس ملتقى "رؤى علمية لأداءات نوعية"، وذلك بمسرح الابتدائية التاسعة.

وناقش الملتقى الممارسات التدريبية الداعمة للتعليم في رفع مستوى الأداء ، وعرض تجارب ومشاريع مميزة في التعليم والتقنية والمصادر الالكترونية للتعليم، كما تضمن الملتقى عروض مرئية، ومعرض الملصقات العلمية، وورش تربوية وندوات علمية .

وأبان مدير تعليم شرورة، فهد بن صالح عقالا أن مثل هذه الملتقيات تسهم في رفع الكفاءة التعليمية وطرح أفكار ومشاريع تعليمية تخدم العملية التربوية والتعليمية كما تتيح المجال للجميع بالمشاركة بكل عمل أو فكره تخدم الميدان التعليمي.

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