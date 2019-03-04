السعودية اليوم / "الهداية وأسبابها" محاضرة بتعاوني مركز عتود غدا



الدرب 27 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 04 مارس 2019 م واس

ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمركز عتود التابع لمحافظة الدرب يوم غدٍ، محاضرة دعوية بعنوان "الهداية وأسبابها"، يلقيها الدكتور أحمد بن محمد الشهراني، وذلك في مسجد قرية أم الحنشان.

وتأتي المحاضرة ضمن البرامج والمحاضرات والندوات الدعوية التي ينفذها المكتب خلال هذا العام.

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08:59ت م

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