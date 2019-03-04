السعودية اليوم / خبير دولي في الموارد البشرية يستعرض الفرص الوظيفية الواعدة في عصر الذكاء الاصطناعي



الرياض 27 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 04 مارس 2019 م واس

أكد خبير الموارد البشرية الأمريكي جيمس تايلر أهمية دمج الذكاء الاصطناعي في بيئة العمل وأثر تقنيات المستقبل والتحول الرقمي على الوظائف والمهارات التي يحتاجها سوق العمل، وذلك ضمن الجلسة الثالثة تحت عنوان "مستقبل الوظائف في عصر الذكاء الاصطناعي" التي يشهدها ملتقى لقاءات الرياض 2019م.

وأشار تايلر إلى أن مهارات التفكير الإبداعي يسهم في خلق العديد من الفرص الواعدة والمسارات المهنية المتعددة للالتحاق بوظائف المستقبل، وذلك من خلال تبني التقنيات المزيلة لما قبلها (disruptive technologies)، والعمل أيضا على تطوير هذه التقنيات الرائدة بالتعاون مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.

وحدد الخبير الأمريكي خمس خطوات لتطوير مهارات التفكير الإبداعي الهامة في صقل قدرات الكفاءات الشابة والتي بدورها تساهم في تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وبما يعزز من المحتوى المحلي في ضوء رؤية المملكة 2030، مؤكداً إمكانية بناء القدرات التقنية والبنى التحتية المساندة من خلال برامج التدريب والتأهيل والتوظيف بالتعاون مع منشآت القطاع الخاص.

وحث “تايلر" المنشآت بالاستثمار في التقنيات المزيلة لما قبلها وتقنيات الذكاء الصناعي في ضوء متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، مؤكداً على أهمية تواجد حاضنات الأعمال لتنبي هذه المشاريع لأهميتها في توطين الوظائف وزيادة أعدد السعوديين في سوق العمل.

ويصاحب الملتقى والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام، معرض لتوظيف الباحثين والباحثات عن عمل بالمنشآت المشاركة والراغبة بالتوظيف وورش عمل توعوية للمشاركين ومحاضرات وندوات مختلفة.

وستستضيف كل من محافظة جدة ومكة المكرمة، ومدينة الدمام في المنطقة الشرقية، فعاليات الملتقى خلال العام الجاري، إلى جانب عدد من مناطق المملكة.

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