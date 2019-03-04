السعودية اليوم / "ماذا أعددت لآخرتك" محاضرة بمكتب الدعوة في أبوعريش غدًا



أبوعريش 27 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 04 مارس 2019 م واس

ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة أبوعريش غدًا ، محاضرة بعنوان " ماذا أعددت لآخرتك "، يُقدمها مستور بن علي مغفوري، وذلك بجامع البركة في المحافظة .

وتأتي المحاضرة ضمن أنشطة المكتب الدعوية خلال العام الحالي .

// انتهى //

08:40ت م

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