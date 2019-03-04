السعودية | سفارة المملكة بفرنسا تحذر مواطنيها من عاصفة شديدة

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن سفارة المملكة بفرنسا تحذر مواطنيها من عاصفة شديدة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- المناطق_الرياض أوصت سفارة المملكة في فرنسا، قبل قليل، مواطنيها المقيمين والزائرين باتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر والتقليل من تحركاتهم أثناء عاصفة أعلنت عنها القيادة العامة للشرطة الفرنسية.

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