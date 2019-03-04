وظائف شاغرة في المؤسسة العامة للحبوب

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب عن وجود وظائف شاغرة للمواطنين على بند الوظائف المؤقتة (الإدارة العامة) وسيبدأ التقديم عليها اعتباراً من تاريخ 27/6/1440هـ الموافق 4/3/2019 عند الساعة 7,30 صباحاً ولمدة (7) أيام حتى نهاية يوم الاحد 3/7/1440هـ الموافق 10/3/2019.

وسوف يكون التعديل على بيانات التقديم متاحاً يوم الاثنين 4/7/1440هـ الموافق 11/3/2019م من الساعة 12.30 صباحاً وحتى الساعة 12 مساءاً.

ومن ضمن الوثائق المطلوب إرفاقها مع الطلب: صورة من الهوية الوطنية وصورة من المؤهل وكذلك صورة من المعادلة إذا كان المتقدم متخرج من أحد الجامعات الخارجية وصورة من السجل الأكاديمي.

صورة من الخبرات موثقة أو برنت من التأمينات الاجتماعية إن وجد ولن ينظر بأي طلب لم يستوفى الوثائق المطلوب إرفاقها.

وللإطلاع على الوظائف من خلال موقع المؤسسة الإلكتروني :

https://es.sago.gov.sa/Services/Recruitment/