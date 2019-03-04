الان تتابع تفاصيل الوظائف الشاغرة في وزارة الدفاع السعودية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

أعلنت الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية/ إدارة شئون الموظفين بالقوات الجوية عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة على بند الأجور والمستخدمين في مختلف مناطق المملكة.

وقد حدد موعد التقديم على هذه الوظائف إعتباراً من يوم الأحد الموافق 26/06/1440هـ إلى يوم الخميس الموافق 30/06/1440هـ وذلك عن طريق موقع القوات الجوية الالكتروني حسب الشروط والمؤهلات والخبرات الموضحة أدناه للوظائف في البيان التالي:

ومن ضمن الشروط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وأن يكون المتقدم مكملا السن المحددة لفئة الوظيفة وهي:

1 – عشرون عام من العمر لوظيفة (مراسل مكتبي) و (مراسل).

2 – سبعة عشر عام من العمر لوظيفة (معقب) و ( عامل حرفي ).

أن يكون المتقدم لائق صحيا للخدمة وأن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك وأن يكون المتقدم حائز على المؤهلات المطلوبة للوظيفة.

أن يكون المتقدم غير محكوم عليه بحد شرعي أو السجن في جريمة مخلة بالشرف والأمانة مالم يكن قد مضى على انتهاء تنفيذ الحد أو السجن ثلاث سنوات على الأقل.

أن يكون المتقدم غير مفصول من خدمة الدولة لأسباب تأديبية مالم يكن قد مضى على صدور قرار الفصل ثلاث سنوات على الأقل.

أن يكون المتقدم مسجلاً في برنامج (ساعد) بموقع وزارة الخدمة المدنية والتقديم على الوظيفة حسب المؤهل والخبرة المطلوبة للوظيفة.

لا يجوز التقدم على أكثر من وظيفة واحدة من الوظائف الواردة في الإعلان أن لا يكون المتقدم ممن سبق له العمل بوظيفة حكومية ويتقاضى راتبا تقاعديا.

لا يعتبر التسجيل قبولا نهائيا للمتقدم وسوف يتم إرسال رقم الطلب والقبول على الجوال والبريد الالكتروني وأن تكون خبرات القطاع الخاص مصدقة من التأمينات الإجتماعية.

وسيتم التقديم من خلال الرابط التالي:

https://rsafcivilian.mod.gov.sa/Pages/Default.aspx