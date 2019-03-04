دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper «المرور» يوضّح العقوبة المالية لخرق حدود المسارات المحددة على الطريق

أوضَّح المرور السعودي، أن عدم ترك السائق مسافة كافية بين مركبته والمركبة التي أمامه، تقع عليه العقوبة رقم 2 بجدول المخالفات.

حيث كتب الحساب الرسمي للمرور السعودي، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «عدم ترك السائق مسافة كافية بين مركبته والمركبة التي أمامه؛ تسمح له بتفادي وقوع حادث، يعد مخالفة مرورية وُردت عقوبتها في جدول المخالفات رقم (٢)».

ووفق جدول المخالفات، فإن العقوبة لا تقل عن ثلاثمائة ريال، ولا تزيد على خمسمائة ريال.

وتمثَّلت المخالفات التي تضمنها رقم 2 بالجدول: «إجراء أي تعديل أو إضافة على هيكل أو جسم المركبة دون اتخاذ الإجراءات النظامية (مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة)، تسيير مركبة تُحدث تلوثًا للبيئة على الطرق العامة (مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة)، تجاوز السرعة المحددة بمقدار لا يزيد على خمسة وعشرين كيلومترًا في الساعة، عدم التقيّد بتنظيمات السير عند تقاطعات الطرق، استعمال المركبة لغير الغرض الذي رُخصت من أجله».

ونصّت أيضًا على: «نقل الركاب في الأماكن غير المخصصة لهم في المركبة، عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطريق، ترك أجسام أو أشياء على الطرق العامة ما يعرض السلامة العامة للخطر، عدم إعطاء أفضلية المرور لسيارات المواكب الرسمية أو الطوارئ، القيادة برخصة قيادة مدة صلاحيتها منتهية».

وعلى جانب آخر، نشرت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، قائمة بالرسوم المستحقة لتجديد الرخص بكل أنواعها، سواء التالف منها أو المنتهية المدة.

وقالت الإدارة العامة للمرور، في معرض ردها على تساؤل أحد المواطنين؛ بشأن قيمة الرسوم المستحقة على مركبته، إنه بالنسبة لرخصة السير الخاصة، فإن رسوم التجديد السنوي أو استخراج بدل تالف أو فاقد تقدر بـ100 ريال، فيما تقدر رسوم نقل الملكية بـ150 ريالًا.

وأشارت إلى أن التجديد السنوي لرخصة سير النقل الخاص فمحدد لها مائتا ريال، و100 ريال للتالف أو المفقود منها، و150 ريالًا لنقل الملكية، مؤكدة أنه بالنسبة لرسوم تجديد أو فقد رخصة سير الحافلة الصغيرة، فتحدد لها 200 ريال، و150 ريالًا لنقل الملكية.

وحول رخصة سير الدراجة النارية، قالت إدارة المرور إنها ذات الرسوم المقررة على تجديد رخصة السير الخاصة، أما رخصة القيادة سواء كانت مهنية أو خاصة، فقد تحدد لها 40 ريالًا عن السنة الواحدة، ومثلها عن التجديد السنوي، و100 ريال لاستخراج بدل تالف أو فاقد.

وحددت الإدارة العامة للمرور الرسوم المقررة على لوحات المركبات بكل أنواعها، بواقع 100 ريال سعودي للترخيص أو للتجديد السنوي.

وبشأن سداد الرسوم والمخالفات وإجراء الفحص الطبي، فأكدت الإدارة أنه يمكن للمواطن تحقيق ذلك، من خلال حسابه الخاص على بوابة «أبشر».

وتسهيلًا على المواطنين، أطلقت الإدارة خدمة «تفويض الغير»، التي من خلالها يتم 19 خدمة، وهي: تسجيل المركبات الجديدة، نقل الملكية، تجديد رخصة السير، تجديد رخصة القيادة، تعديل بيانات رخص القيادة، إصدار رخص بدل تالف/ فاقد، طباعة كارت رخصة السير أو القيادة، وكذلك تسجيل أو إلغاء المفوض، أو تعديل بيانات المركبة، أو إصدار لوحة بدل تالف/ فاقد، إضافة إلى خدمة التعميم على مركبة، وإنهاء إجراءات حادث مروري، وإنهاء إجراءات إطلاق مركبة من الحجز.

ومن بين الخدمات الأخرى التي وفرتها «المرور»، الاعتراض على المخالفات المرورية، وتغيير نوع التسجيل أو بيانات المركبة، أو تصدير مركبة أو إلغاء تسجيلها، فضلًا عن حضور المزاد العلني للوحات، والحصول على مستخرجات الحاسب الآلي، خدمة المدرجين على القائمة ومتابعة كف البحث.