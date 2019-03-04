طريقة تسجيل نظام نور الصف أول الابتدائي .. رياض الأطفال الحكومية لعام 1441 .. “مقررات نت لجميع...

تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 1440/ والتقديم في رياض الأطفال الحكومية 1441 عبر نظام نور وكذلك الاستعلام عن نتائج الطلاب بالهوية الوطنية خاصة مع الإعلان عن نتائج الطلاب الابتدائي والمتوسطة والثانوي عبر نظام نور المركزي، ويعتبر نظام نور من أفضل الأنظمة الإلكترونية التعلمية بالوطن العربي، رغم تعقيده وصعوبة التعامل معه من قبل الطلاب خاصة طلاب الابتدائي والمتوسطة، وذلك لعدم خبرتهم في التعامل مع برنامج نظام نور سابقاُ، لذلك فالاستعلام عن نتائج الطالب سواء برقم الهوية ورمز التحقق فقط بدون رقم سري، أو الاستعلام عن النتائج باسم المستخدم لمن يمتلكون حسابات مُفعله على برنامج نور، فيمكن من خلال الدخول على رابط نظام نور الاستعلام عن نتيجة الطلاب وإشعار درجات الطالب والشهادات وذلك بالسجل المدني, وبالتأكيد من يبحث بالسجل المدني يريد الوصول إلي إشعار الدرجات للشهادات الخاصة بالطلاب والطالبات.

ومن الجدير بالذكر أن الاستعلام عن نتائج الطلاب وإشعار الدرجات وكذلك الاستعلام عن الشهادات هي لأهم ما يبحث عنه الطالب السعودي الآن، لذلك سنوضح ونبين كيفية تعامل الطلاب مع نظام نور نظام نور المركزي، خاصة وأن فئة كبير من الطلاب والطالبات يجدون صعوبة كبيرة في التعامل مع نظام نور، خاصة من يتعامل لأول مرة مع برنامج نور التعليمي، ففي البداية يجب تسجيل الدخول إلي نظام نور حتى يمكنكم معرفة إشعار الدرجات للشهادات الخاصة بكم، لذلك تم إعداد هذا التقرير لمساعدة أبناؤنا الطلاب في الحصول على نتائجهم بسهولة ويسر.

نظام نور لتسجيل الطلاب الجدد الصف الأول الابتدائي

نظام نور لتنظيم تسجيل طلال الأول الابتدائي

رابط تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي عبر نظام نور

تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي عن طريق قائد المدرسة

خطوت تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي على نظام نور

نظام نور ملف جديد تسجيل أول ابتدائي

نظام نور الخطة الزمنية لتسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي

مقررات نت لجميع المقررات الدراسية لجميع المراحل الابتدائي والمتوسطة والثانوي

للدخول على رابط المقررات الدرسية لجميع المواد اضغط

الاستعلام نتائج الطلاب الابتدائي نظام نور

الاستعلام نتائج الطلاب المتوسطة نظام نور

يجب معرفة أن هناك عدة طرق للاستعلام عن نتائج الطلاب، وسنوجزها بالشرح والفصيل من خلال هذا التقرير الذي يجب الاحتفاظ به حتى يمكنكم الاستعلام عن نتائجكم للفصل الدراسي الأول وكذلك نتائج امتحانات نهاية العام، أما هن طرق الاستعلام عن نتائج الطلاب والطالبات فهي كالتالي:

الطريقة الأولى للاستعلام عن نتائج الطلاب باسم المستخدم

لمن يملك حساب على نظام نور، وكذلك يمتلك بيانات الدخول، وبيانات الدخول تشما اسم المستخدم وكلمى السر وهي كلمة المرور والدخول للنظام، حيث يتم تسليم جميع الطلاب والطالبات ورقة خاصة بالبيانات الخاصة بهم، ومعظم الطلاب لا يهتمون بهذه الورقة ويفقدون بيانات الدخول.

رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب بالطريقة الأولى باسم المستخدم وكلمة السر

الطريقة الثانية للاستعلام عن نتائج الطلاب بالهوية الوطنية فقط

للاستعلام عن نتائج الطلاب بهذه الطريقة وهي الحل البديل لمن فقد بيات الدخول الخاصة به، حيث يوجد الكثير من الطلاب الذين لم يتعاملوا مع نظام نور من قبل لا يعرفون هذا الحل، أما الطلاب القدامى فلديهم الخبرة في استخدام الطريقة الثانية وقاموا باستخدامه خلال السنوات السابقة، مستخدمين رقم السجل المدني في الاستعلام عن النتائج.

رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب بالطريقة الثانية برقم الهوية الوطنية ورمز التحقق بدون رقم سري

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نحن هنا لمساعدتكم في استخدام الطريقة الثانية بكل سهولة، كل ما عليك هو كتابة رقم الهوية الوطنية بدقة في المكان المخصص لذلك كما في الصورة السابقة، ثم كتابة رمز التحقق وهو الرمز المشار إليه بالسهم في الصورة السابقة، ثم تضغط على كلمة التالي لتظهر لك النتيجة.