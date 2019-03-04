أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية في البنك المركزي اليوم الأثنين 4/3/2019

نستعرض معاً أسعار صرف الورقة الخضراء في بداية تداول اليوم ببنك مصر عند سعر شراء 17.46 وذلك مقابل 17.56 للبيع، أما بالنسبة للعملة الأوروبية الموحدة اليورو فقد انخفضت في تعامل اليوم حيث بلغ سعر الشراء في بنك مصر اليوم 19.82 وسعر البيع 20.03 جنيه مصري، ويمكن الإطلاع على أسعار صرف باقي العملات الأجنبية في البنك عبر الجدول المذكور من خلال هذا المقال .

حيث سجل سعر الدولار في بداية تداول اليوم ببنك مصر عند سعر شراء 17.46 وذلك مقابل 17.56 للبيع، أما بالنسبة للعملة الأوروبية الموحدة اليورو فقد انخفضت في تعامل اليوم، حيث بلغ سعر الشراء في بنك مصر اليوم 19.82 وسعر البيع 20.03 جنيه مصري، ويمكن الإطلاع على أسعار صرف باقي العملات الأجنبية في البنك من خلال الأتي.

سعر الدولار الأمريكي

سجل 17.46 للشراء ، و 17.56 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاستراليني

سجل 23.001جنيه للشراء، و 23.33 جنيه للبيع

سعر اليورو

سجل 19.82 جنيه للشراء ، و 20.032 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتي

سجل 57.5 جنيه للشراء ، و 57.85 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي

سجل 4.66جنيه للشراء، و 4.68 جنيه للبيع

سعر الدينار الإماراتي

سجل 4.76 جنيه للشراء، و 4.78 للبيع