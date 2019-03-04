محمد بن مسعود - الدمام - "الأرصاد" أصدرت 5 تنبيهات لها وكشفت المدن المتأثرة بها أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، خمسة تنبيهات صباحية لمناطق: مكة المكرّمة والرياض والحدود الشمالية والجوف والمنطقة الشرقية من حالة نشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية. ووفق الهيئة تبدأ الحالة الساعة التاسعة صباحاً وتتواصل حتى السادسة مساء الإثنين. وتشمل في المنطقة الشرقية "حفر الباطن والقيصومة والنعيرية"، كما تشمل في الجوف "طبرجل والقريات وسكاكا"، وفي الحدود الشمالية تشمل "طريف وعرعر"، وتشمل في الرياض "الدوادمي والرياض والخرج والأفلاج"، وفي مكة المكرّمة تشمل "القنفذة والليث والشعيبة". تتأثر بها العاصمة .. حالة مناخية تحزم ٥ مناطق لـ ٩ ساعات صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-04 أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، خمسة تنبيهات صباحية لمناطق: مكة المكرّمة والرياض والحدود الشمالية والجوف والمنطقة الشرقية من حالة نشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية. ووفق الهيئة تبدأ الحالة الساعة التاسعة صباحاً وتتواصل حتى السادسة مساء الإثنين. وتشمل في المنطقة الشرقية "حفر الباطن والقيصومة والنعيرية"، كما تشمل في الجوف "طبرجل والقريات وسكاكا"، وفي الحدود الشمالية تشمل "طريف وعرعر"، وتشمل في الرياض "الدوادمي والرياض والخرج والأفلاج"، وفي مكة المكرّمة تشمل "القنفذة والليث والشعيبة". 04 مارس 2019 - 27 جمادى الآخر 1440 08:28 AM "الأرصاد" أصدرت 5 تنبيهات لها وكشفت المدن المتأثرة بها "الأرصاد" أصدرت 5 تنبيهات لها وكشفت المدن المتأثرة بها أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، خمسة تنبيهات صباحية لمناطق: مكة المكرّمة والرياض والحدود الشمالية والجوف والمنطقة الشرقية من حالة نشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية. ووفق الهيئة تبدأ الحالة الساعة التاسعة صباحاً وتتواصل حتى السادسة مساء الإثنين. وتشمل في المنطقة الشرقية "حفر الباطن والقيصومة والنعيرية"، كما تشمل في الجوف "طبرجل والقريات وسكاكا"، وفي الحدود الشمالية تشمل "طريف وعرعر"، وتشمل في الرياض "الدوادمي والرياض والخرج والأفلاج"، وفي مكة المكرّمة تشمل "القنفذة والليث والشعيبة". ، تتأثر بها العاصمة .. حالة مناخية تحزم ٥ مناطق لـ ٩ ساعات ،

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