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دعت سفارة المملكة العربية السعودية لدى فرنسا، المواطنين الزائرين والمقيمين في باريس وضواحيها بشكل عام ومنطقة إيل دو فرانس بشكل خاص، إلى اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر بخصوص العاصفة الهوائية الشديدة التي ستهب مساء اليوم ويتوقع استمرارها حتى يوم الثلاثاء.
ودعت السفارةُ المواطنين الزائرين والمقيمين إلى تقليل تحركاتهم خلال هذه الفترة، ومتابعة ما يصدر عن السلطات الفرنسية بهذا الشأن.
سفارة المملكة بفرنسا تدعو إلى الحيطة والحذر من عاصفة شديدة على باريس وضواحيهاوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-03-04
دعت سفارة المملكة العربية السعودية لدى فرنسا، المواطنين الزائرين والمقيمين في باريس وضواحيها بشكل عام ومنطقة إيل دو فرانس بشكل خاص، إلى اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر بخصوص العاصفة الهوائية الشديدة التي ستهب مساء اليوم ويتوقع استمرارها حتى يوم الثلاثاء.
ودعت السفارةُ المواطنين الزائرين والمقيمين إلى تقليل تحركاتهم خلال هذه الفترة، ومتابعة ما يصدر عن السلطات الفرنسية بهذا الشأن.
04 مارس 2019 - 27 جمادى الآخر 1440
08:23 AM
تهب مساء اليوم ويتوقع استمرارها حتى الثلاثاء
دعت سفارة المملكة العربية السعودية لدى فرنسا، المواطنين الزائرين والمقيمين في باريس وضواحيها بشكل عام ومنطقة إيل دو فرانس بشكل خاص، إلى اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر بخصوص العاصفة الهوائية الشديدة التي ستهب مساء اليوم ويتوقع استمرارها حتى يوم الثلاثاء.
ودعت السفارةُ المواطنين الزائرين والمقيمين إلى تقليل تحركاتهم خلال هذه الفترة، ومتابعة ما يصدر عن السلطات الفرنسية بهذا الشأن.
، سفارة المملكة بفرنسا تدعو إلى الحيطة والحذر من عاصفة شديدة على باريس وضواحيها ،
المصدر : الخليج 365
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