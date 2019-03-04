، "الأرصاد": استمرار العوالق الترابية على الرياض والشرقية ونجران وجازان ومكة والليث والقنفذة ،

محمد بن مسعود - الدمام - سماء غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار تأثير العوالق الترابية والأتربة في مناطق (الرياض، الشرقية، نجران، جازان، مكة المكرمة، الليث، القنفذة)، وسماء غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.