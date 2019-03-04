بالصور: محافظ الطائف يدشن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني

تحت شعار «سلامة الأطفال غايتنا»
دشن محافظ الطائف، سعد بن مقبل الميموني، أمس، الأحد، فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار «سلامة الأطفال غايتنا» المقامة بـ«جوري مول الطائف»، بحضور عدد من مديري الجهات الحكومية والأهلية.
وألقى مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف العميد عمر بن عبيد المقذلي، كلمة تطرق فيها إلى المخاطر التي تهدد الأطفال في حياتهم اليومية، وأهمية تضافر الجهود لتحقيق أعلى درجات السلامة لأبنائنا وفلذات أكبادنا، وخلق بيئة آمنة لهم والعمل على ترسيخ مفاهيم السلامة لديهم.
وأضاف أن الاحتفال بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار «سلامة الأطفال غايتنا»، يُعد إعلانًا لتفعيل المشاركة المجتمعية مع الهيئات والجهات الحكومية والأهلية لنشر ثقافة السلامة بين الأطفال لخلق جيل واعٍ بالأخطار التي تهدد أمنه وسلامته.
وصرح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف، العقيد ناصر بن سلطان الشريف، أن هذه المشاركة تأتي ضمن احتفال المديرية العامة للدفاع المدني ومديريات المناطق والإدارات التابعة لها بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني.
وأضاف أن المعرض المصاحب لهذا الاحتفال والذي افتتحه محافظ الطائف وشاركت فيه العديد من الجهات الحكومية والأهلية، يحتوي على العديد من الأجنحة التي تعالج كثيرًا من الأخطاء والأخطار وتساهم في نشر ثقافة السلامة، لافتًا إلى أن المحافظ دشن من خلال المعرض الحملة التثقيفية بأهمية كاشف الدخان تحت شعار «كاشف الدخان لك أمان».
وسجّل العقيد ناصر، باسم الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف، الشكر لمحافظ الطائف سعد الميموني، على رعايته هذه المناسبة، كما أعرب عن امتنانه لجميع من شارك في الفعاليات التوعوية من الجهات الرسمية والأهلية.
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