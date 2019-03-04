بالصور.. الأمير عبد العزيز بن سعود يستقبل عددًا من وزراء الداخلية العرب

استقبل الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، في تونس، أمس الأحد، عددًا من وزراء الداخلية في الدول العربية، وذلك على هامش اجتماعات الدورة السادسة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب.

واستقبل وزير الداخلية كلًا من وزير الداخلية والبلديات بالجمهورية اللبنانية ريا الحسن، والشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية في مملكة البحرين، ووزير الداخلية في المملكة الأردنية الهاشمية سمير إبراهيم المبيض، ووكيل وزارة الداخلية المكلف بمهام وزير الداخلية في جمهورية العراق الدكتور عقيل محمود الخزعلي، ووزير العدل بالجمهورية اليمنية علي هيثم الغريب، والوزير بوزارة الداخلية في دولة فلسطين اللواء محمد ذيب علي منصور.

وجرى خلال الاستقبالات بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب مناقشة آخر مستجدات الأحداث في الساحتين الإقليمية والدولية.

ووصل وزير الداخلية، أمس الأول، السبت، إلى العاصمة التونسية؛ حيث يتولى منصب الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب.

ويرأس وزير الداخلية، وفد المملكة المشارك في الاجتماعات، والذي يضم مساعده لشؤون التقنية، الأمير بندر بن عبدالله بن مشاري، ومدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد الحربي، ووكيل الوزارة للشؤون الأمنية محمد المهنا، وعددًا من كبار المسؤولين.

ويناقش الوزراء العرب مكافحة المخدرات والإرهاب، وخطة الحماية المدنية (الدفاع المدني).

ويحضر الاجتماع وزراء الداخلية العرب ووفودًا أمنية رفيعة، وممثلين عن جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتحاد المغرب العربي، والمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول»، والمنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، والعديد من المنظمات الأمنية.