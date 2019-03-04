السعودية اليوم / الملحق الصحي بسفارة المملكة لدى المملكة المتحدة: العمل جارٍعلى إنشاء منصة إلكترونية لخدمة المرضى السعوديين في بريطانيا



لندن 27 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 04 مارس 2019 م واس

أكد الملحق الصحي بسفارة المملكة العربية

وقال الدكتور عبدالعزيز العيسى خلال مشاركته في ندوة حول "الملحقيات السعودية في ضوء رؤية 2030 " التي نظمها نادي الإعلاميين السعوديين في بريطانيا على هامش فعالية حفل تدشين أعمال دورته العاشرة لهذا العام: " إن هذه الخدمة الجديدة سوف تسهم في التواصل الفعّال بين المريض والملحقية الصحية للحصول على عدد من الخدمات مثل الضمانات المالية والمشاهد والإفادات وغيرها من الخدمات الأخرى، مشيرًا إلى أنه تم علاج 207 من المرضى خلال العام الماضي، بينما تم علاج أكثر من 240 مريض للعام الذي سبقه، وأن العدد في انخفاض، نظرًا لتقدم القطاع الصحي بالمملكة العربية السعودية الذي يلقى اهتمامًا كبيرًا من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين - حفظهما الله -.

وأضاف أن المملكة العربية السعودية تسعى ضمن رؤيتها 2030 إلى أن تكون وجهة علاجية عالمية للمرضى من مختلف دول العالم، وذلك لما تمتلكه من كوادر طبية مؤهلة تأهيلاً فريدًا ومراكز وأجهزة طبية متقدمة تضاهي أحدث المراكز والأجهزة الموجودة في الدول المتقدمة في المجال الطبي، موضحًا أن مستشفيات سعودية وقعت اتفاقيات تعاون مع مستشفيات بريطانية لنقل المعرفة والخبرات بين الجانبين.

ولفت الدكتور العيسى الانتباه إلى أن الملحقية الصحية في لندن تُعد من أقدم الملحقيات الصحية خارج المملكة، إذ بدأت عملها في السبعينات الميلادية، وتقوم بالإشراف على المرضى القادمين للعلاج بأوامر سامية، أو قرارات هيئة طبية عليا، إضافة لدورها الإشرافي على المرضى القادمين للعلاج على حسابهم الخاص في بريطانيا.

وكان نادي الاعلاميين السعوديين اختتم فعاليات حفل التدشين بتكريم عدد من الجهات المنظمة والداعمة وذلك بحضور الملحق الثقافي في لندن الدكتور عبدالعزيز المقوشي، وأعضاء من سفارة المملكة العربية السعودية لدى المملكة المتحدة، وأعضاء نادي الإعلاميين السعوديين وعدد من المهتمين، وتم في ختام الحفل تكريم الجهات المنظمة والداعمة، إضافة إلى تكريم مدير المركز الثقافي الإسلامي في لندن الدكتور أحمد الدبيان.

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06:46ت م

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لندن 27 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 04 مارس 2019 م واسأكد الملحق الصحي بسفارة المملكة العربية السعودية لدى المملكة المتحدة الدكتور عبدالعزيز بن محمد العيسى أن العمل جارٍ على إنشاء منصة إلكترونية للملحقية الصحية في بريطانيا؛ لتسهيل تقديم الخدمات التي يحتاجها المرضى في بريطانيا دون مراجعة مقر الملحقية الصحية في لندن.وقال الدكتور عبدالعزيز العيسى خلال مشاركته في ندوة حول "الملحقيات السعودية في ضوء رؤية 2030 " التي نظمها نادي الإعلاميين السعوديين في بريطانيا على هامش فعالية حفل تدشين أعمال دورته العاشرة لهذا العام: " إن هذه الخدمة الجديدة سوف تسهم في التواصل الفعّال بين المريض والملحقية الصحية للحصول على عدد من الخدمات مثل الضمانات المالية والمشاهد والإفادات وغيرها من الخدمات الأخرى، مشيرًا إلى أنه تم علاج 207 من المرضى خلال العام الماضي، بينما تم علاج أكثر من 240 مريض للعام الذي سبقه، وأن العدد في انخفاض، نظرًا لتقدم القطاع الصحي بالمملكة العربية السعودية الذي يلقى اهتمامًا كبيرًا من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين - حفظهما الله -.وأضاف أن المملكة العربية السعودية تسعى ضمن رؤيتها 2030 إلى أن تكون وجهة علاجية عالمية للمرضى من مختلف دول العالم، وذلك لما تمتلكه من كوادر طبية مؤهلة تأهيلاً فريدًا ومراكز وأجهزة طبية متقدمة تضاهي أحدث المراكز والأجهزة الموجودة في الدول المتقدمة في المجال الطبي، موضحًا أن مستشفيات سعودية وقعت اتفاقيات تعاون مع مستشفيات بريطانية لنقل المعرفة والخبرات بين الجانبين.ولفت الدكتور العيسى الانتباه إلى أن الملحقية الصحية في لندن تُعد من أقدم الملحقيات الصحية خارج المملكة، إذ بدأت عملها في السبعينات الميلادية، وتقوم بالإشراف على المرضى القادمين للعلاج بأوامر سامية، أو قرارات هيئة طبية عليا، إضافة لدورها الإشرافي على المرضى القادمين للعلاج على حسابهم الخاص في بريطانيا.وكان نادي الاعلاميين السعوديين اختتم فعاليات حفل التدشين بتكريم عدد من الجهات المنظمة والداعمة وذلك بحضور الملحق الثقافي في لندن الدكتور عبدالعزيز المقوشي، وأعضاء من سفارة المملكة العربية السعودية لدى المملكة المتحدة، وأعضاء نادي الإعلاميين السعوديين وعدد من المهتمين، وتم في ختام الحفل تكريم الجهات المنظمة والداعمة، إضافة إلى تكريم مدير المركز الثقافي الإسلامي في لندن الدكتور أحمد الدبيان.// انتهى //06:46ت م0008

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