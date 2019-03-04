22 شركة حجاج داخل لم تدفع فروقات تذاكر القطار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيصل السلمي - مكة المكرمة

في حين تنتهي اليوم المهلة الإضافية التي منحتها وزارة الحج والعمرة لشركات ومؤسسات حجاج الداخل من أجل إعادة فرق قيمة تذاكر قطار المشاعر للحجاج المشمولين بخدمة القطار في موسم الحج الماضي، ما زالت 22 شركة من أصل 186 يتعذر على البعض منها الوصول إلى حجاجها، بينما لم تستكمل شركات أخرى بياناتها المطلوبة.

وعلمت «مكة» أن المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل تقدم سابقا إلى الإدارة العامة لشؤون حجاج الداخل بوزارة الحج والعمرة بطلب مهلة إضافية (10 أيام) لإعطاء فرصة للشركات لاستكمال بياناتها وإرجاع فرق قيمة التذاكر إلى الحجاج، وقد وافقت عليه الأخيرة.

في المقابل تعذر على الشركات الوصول إلى حجاجها، وذلك نظرا لتغيير وسيلة الاتصال المسجلة في المسار الالكتروني أو تغيير في أرقام الهواتف أو أن الأرقام المسجلة في المسار لمكاتب استعان بها الحجاج لتسجيل في المسار فقط، في حين فتحت بعض هذه الشركات حسابا خاصا للفروقات.

في المقابل رفضت الإدارة العامة لشؤون حجاج الداخل بوزارة الحج تسلم المبالغ التي تعذر على أصحاب الشركات والمؤسسات الوصول إلى أصحابها، حيث ستبقى لدى الشركات وفي حال تقدم أي حاج بشكوى إلى الوزارة تحيله إلى الشركات التي تسدد الفروقات له.

يذكر أن الإدارة العامة لشؤون حجاج الداخل بوزارة الحج والعمرة وجهت شركات ومؤسسات حجاج الداخل بإعادة فرق قيمة تذاكر قطار المشاعر للحجاج المشمولين بخدمة القطار في موسم الحج الماضي 1439هـ، بواقع 150 ريالا عن كل حاج في الفترة حتى موعد أقصاه الخميس 16 جمادى الآخرة، مع إفادة الوزارة عما جرت إعادته مع تقديم ما يثبت السداد وإيضاح ما لم يجر إرجاعه مشفوعا بالسبب.