السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل جمعية أمان لمكافحة التدخين والمخدرات بالتعاون مع فريق دراج عنيزة، نظمت حملة بعنوان «هوانا أنقى»، ضمن فعاليات مهرجان ألوان الربيع الثالث بمتنزه الملك عبدالعزيز بعنيزة، الذي تنظمه لجنة التنمية السياحية ويستمر حتى نهاية الشهر الحالي.



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